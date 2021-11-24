Coğrafi işaret alan Alaşehir asma yaprağı için toplandılar

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen ve Alaşehir genelinde asma yaprağı ticareti ile uğraşan sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda Sektör temsilcilerinin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantı sonunda Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca Tescil ettirilen Alaşehir Asma Yaprağı Coğrafi İşaret Tescil Belgesinin ilk kullanım izin Belgesi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Alaşehir TSO Başkanı Mustafa Seyhan tarafından S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu'na verildi.