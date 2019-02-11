Hocalı Şehitleri Parkı saldırganların hedefi oldu

Turgutlu Belediyesi'nin Hocalı Şehitleri'ne ahde vefa gösterdiği park, bir kez daha kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Turgutlu Belediyesi'nin 2015 yılında Turgutlar Mahallesi Özgün Sokak üzerinde hizmete açtığı Hocalı Şehitleri Parkı bir kez daha kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Park Bahçeler Müdürlüğü'nce yapılan çalışmanın içerisinde yer alan oturma bankları kırılarak, ağaçların sökülmesi ve çimlerin zarar görmesi de parkı kullanılamaz hale getirdi. Geçmiş yıllarda buna benzer bir olayın yine Hocalı Şehitleri Parkı'nda gerçekleştiğini ve yapılan bu saldırıdan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Tekrarı yaşanan bu olay, hizmet yapmakla mükellef olan bizleri üzdüğü kadar parkı kullanan bölge sakinlerimizi de üzmüştür. Maalesef geldiğimiz noktada parkın oturma banklarının uzun uğraşlarla kırıldığını, ağaçların söküldüğünü görüyoruz. Parkı hizmete açtığımızda bölge sakinlerimizin memnuniyetini görmüştük. Şimdiyse onların yaşam alanına böylesi zarar verilmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaldı ki parkımız vesilesiyle Hocalı Şehitlerimiz'e ahde vefa göstermeye gayret etmiştik. Nasıl ki manevi değerlerimizi korumamız gerekiyorsa, kamu malına da verilecek en ufak zarara karşı hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Biz Turgutlu'yu çok seviyoruz, yaptığımız herşey vatandaşlarımız için. İnşallah böylesi olaylarla bir daha karşılaşmayız” dedi.