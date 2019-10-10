Jeopark Kula Belediyespor yeni sezona hazır

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi ekibi Jeopark Kula Belediyespor, 2019-2020 voleybol sezonu öncesi yeni kurduğu kadro ve teknik ekibi ile yeni sezonda çıkacakları ilk maça hazırlanıyor. Yeni sezona teknik heyet ve kadrosunu revize ederek başlayan Jeopark Kula Belediyespor baş antrenörlüğe, daha önce İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımını da yöneten tecrübeli antrenör Fuat Dokgöz'ü getirdi. Kadrosunu yenileyerek yeni sezonda Erkekler 1. Ligi'nde rakiplerine karşı başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Manisa temsilcisi, 13 yeni oyuncuyu da renklerine bağladı. Yeni sonunun ilk haftasında Kula'da İnegöl Belediye ile karşılaşacak takımı, Ankara'da sürdürdüğü hazırlık kampında ziyaret eden Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, “Yeni sezona yeni kadromuz ile hazırız. Kulalılar yeni sezonu büyük bir heyecanla bekliyorlar. Bizde Kula ve Kulalılara yakışır bir takım kurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Amacımız bu yıl mücadele edeceğimiz TVF Erkekler 1. Ligi A Grubu'ndaki rakiplerimize karşı başarılı sonuçlar elde ederek ilçemizi voleybol camiasında en iyi şekilde temsil etmektir. Yeni sezonun, takımımız ve rakiplerimiz adına sportmenlik ve centilmenlik içerisinde kazasız belasız bir şekilde geçmesini temenni ediyor, takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

Jeopark Kula Belediyespor, TVF Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda ligin ilk devresinde beşi kendi sahasında olmak üzere 11 maça çıkacak. Kula'nın filedeki efeleri, ligin ilk haftasında 12 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de Kula Spor Salonu'nda rakibi İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak.