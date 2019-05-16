Karayağcı Barajı 2020'de bitecek

Manisa'nın Gördes ilçesinde 2000 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak Karayağcı Barajı'nın yüzde 44'ü tamamlandı. 2020 yılında bitirilmesi planlanan projenin bölge çiftçisine yılda yaklaşık 2,65 milyon lira daha fazla kazandırması bekleniyor.

2017 sonbaharında inşasına başlanan “Karayağcı Barajı ve Sulaması” inşaatında yüzde 44 gerçekleşme oranına ulaşıldı. 2000 dekar verimli tarım arazisini can suyu ile buluşturacak ve bölge üreticisine yılda 2 milyon 650 bin lira daha fazla kazandırması bekleniyor.

Gövde dolgusunda sona gelindi

Havaların ısınmasıyla yeniden ivme kazanan inşaatta sıyırma kazıları, batardo dolgu imalatları, cut off kazı çalışmaları tamamlanarak gövde dolgusuna başlandı. Toplam 170 bin metreküplük gövde dolgusunun şu ana kadar ise yüzde 88'lik kısmı tamamlandı.

Kil çekirdekli toprak dolgu tipinde inşa edilen baraj gövdesinin temelden yüksekliği 32.3 metre olacak ve Karayağcı Barajı'nda 1 milyon metreküp su tutulacak. 2000 dekar tarım arazisine can verecek Karayağcı Barajı bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Sulama maliyetlerini düşürmesinin yanısıra, üreticiye aynı tarladan birkaç ürün alma fırsatı sunacak olan Karayağcı Göleti ve Sulaması Projesi tarlalardaki verimi de artıracak. Projenin bölge üreticisine 2019 yılı rakamlarıyla her yıl 2 milyon 650 bin lira daha fazla kazandırması bekleniyor.