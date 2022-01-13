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Kayıp olarak aranan yaşlı kadın akrabasının evinde bulundu

Manisa’nın Demirci ilçesinde kayıp ihbarı yapılan ve AFAD ve jandarma tarafından arama çalışmaları başlatılan 77 yaşındaki kadın, başka bir mahallede akrabasının evinde bulundu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kayıp ihbarı yapılan ve AFAD ve jandarma tarafından arama çalışmaları başlatılan 77 yaşındaki kadın, başka bir mahallede akrabasının evinde bulundu.


Manisa'nın Demirci ilçesi Kovancı Mahallesinde gece saat 02.00 sıralarında, sıhhatli düşünme kabiliyetini sık sık kaybettiği bildirilen H.D. (77) kadının kaybolduğu ihbarının yapılması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandı. Yaşlı kadın sabah 09.00 sıralarında Güveli Mahallesinde akrabası olan A.R.T. (73) isimli şahsın evinde bulunarak ailesine teslim edildi.

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