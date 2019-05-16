Kitap Kahve'de 'Okuma kültürü konuşuldu'

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle hayata geçirdiği 'Şehit Makbule'nin torunları okuyor' projesinin yürütüldüğü 'Kitap Kahvesi'nde etkinlikler devam ediyor. Eğitimci Mustafa Ali Öztürk'ün konuşmacı olarak katıldığı seminerde okuma kültürü konuşuldu.

Kitap Kahve'de gerçekleştirilen seminerde gençlere okuma kültürü kazandırma ve hızlı okuma teknikleri ele alındı. Seminerde Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu Müdürü Metin Gençay, Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri Salih Okkalı, İbrahim Bitek, Mehmet Akif Karaca, Berran Beydilli de hazır bulundu.

Seminer öncesi katılımcılara Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine derneğin yönetim kurulu üyesi İbrahim Bitek tarafından 'Şehit Makbule'nin torunları okuyor' projesi hakkında kısa bir bilgi verilerek Gördesli Şehit

"Kitap okumak başarılı insanların ortak özelliğidir" diyen Mustafa Ali Öztürk gençlerin mutlaka okuma kültürünü edinmeleri gerektiğini ve bu kültürü edindikten sonra hızlı okuma teknikleri konusunda çalışmalar yapmaları gerektiğini vurguladı. Başarının anahtarlarından birinin okumak olduğunun üzerinde duran Öztürk, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin çok okuması gerektiğini belirtti.

Seminer sonunda dernek yönetimi tarafından Eğitimci Mustafa Ali Öztürk'e plaket takdim edildi. Seminere katılan öğrencilere 'Gördesli Makbule' adlı çizgi roman hediye edildi. Toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından program sona erdi.