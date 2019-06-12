Kula Halk Eğitim Merkezinden yılsonu sergisi

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde kurulan serginin açılışını Kula Kaymakamı Kemal Duru ve protokol üyeleri yaptı. Kurulan sergide, kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilendi. Serginin açılışında konuşma yapan Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracalıoğlu, geleneksel hale getirdikleri yılsonu sergileri kapsamında bu yıl kursiyerlerin yaptıkları eserleri de sergiye çıkardıklarını dile getirdi. İlçede çeşitli branşlarda kurs açtıklarını dile getiren Saracalıoğlu, her yıl kurs ve kursiyer sayılarının arttığını söyledi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru da, yıl boyunca emek sarf edip güzel eserler ortaya çıkaran kursiyerleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Protokol ve davetliler sergilenen el emeği göz nuru ürünleri merakla incelerken, sergilenen eserler büyük beğeni topladı. Kültür Merkezi'nde açılan sergi, 14 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar vatandaşların ziyaretine açık kalacak.

Kula Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı yılsonu sergisine Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Bülent Bayır, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, İlçe Spor Müdürü İbrahim Özel, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, öğretmenler, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.