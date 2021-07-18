Kula'da ot yangını korkuttu

Manisa'nın Kula ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki kuru otlarla çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın, 300 konutluk TOKİ inşaatlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kula-Selendi karayolu üzeri, ilçe mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarındaki otların yandığını görüp durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın, 300 konutlu TOKİ inşaatlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangın sebebiyle yol kenarındaki yaklaşık 150 metrelik kuru otlar tamamen yandı.