İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurşunlu Kaplıcaları için sağlık protokolü

Salihli Belediyesi ile ilçedeki özel bir hastane arasında imzalanan protokolle, şifa aramak için Kurşunlu Kaplıcalarına gelen hastalara uzman doktor nezaretinde sağlık hizmeti verilecek.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner arasında sağlık alanında işbirliği protokolü imzalandı. Hastane olarak 18 yıldır sağlık alanında hizmet verdiklerini belirten Op.Dr.Keskiner, “Uzman hekim kadromuzla vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerinin yanı sıra kurumlarımız ile de işbirliği yaparak ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda ile yaptığımız protokol kapsamında hastanemizden bir hekim Kurşunlu Kaplıcalarında hastalarımıza sağlık desteği verecek” dedi.


Doğal güzelliği ve termal sıcak suyu ile şifa dağıtan Kurşunlu Kaplıcalarına Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğini ifade eden Başkan Kayda, “Hastane ile sağlık alanında işbirliği protokolü imzaladık. Protokol kaplıcalarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.