Kurşunlu Kaplıcaları için sağlık protokolü

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner arasında sağlık alanında işbirliği protokolü imzalandı. Hastane olarak 18 yıldır sağlık alanında hizmet verdiklerini belirten Op.Dr.Keskiner, “Uzman hekim kadromuzla vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerinin yanı sıra kurumlarımız ile de işbirliği yaparak ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda ile yaptığımız protokol kapsamında hastanemizden bir hekim Kurşunlu Kaplıcalarında hastalarımıza sağlık desteği verecek” dedi.

Doğal güzelliği ve termal sıcak suyu ile şifa dağıtan Kurşunlu Kaplıcalarına Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğini ifade eden Başkan Kayda, “Hastane ile sağlık alanında işbirliği protokolü imzaladık. Protokol kaplıcalarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.