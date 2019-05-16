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Manisa BBSK hazırlıklar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mümin Özkasap Stadı’nda Cuma günü saat 16.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mümin Özkasap Stadı'nda Cuma günü saat 16.30'da karşılaşacağı Fatih Karagümrük A.Ş. maçının hazırlıklarına teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde devam ediyor.


TFF 2. Lig play-off yarı finali ilk maçında Cuma günü saat 16.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda Fatih Karagümrük A.Ş. ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde devam ediyor. Tuzlaspor maçında uzun süre görev alan oyuncular rejenerasyon antrenmanı yaparken, forma giymeyen ve az süre forma giyen futbolcuların antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda oyunun ardından antrenman stretching ile sona erdi.

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