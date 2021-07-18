Manisa Büyükşehir şehit ailesinin talebine kayıtsız kalmadı

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde yaşayan şehit ailesinin yol talebine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kayıtsız kalmadı. Başkan Ergün'ün talimatıyla, Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik'in baba ocağının mahalle ile bağlantısını sağlayan yolda asfalt çalışması başlatıldı.

Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde yaşayan şehit Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik'in anne ve babasının yol çağrısı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla, şehit Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik'in baba ocağının mahalle ile bağlantısını sağlayan yolda asfalt çalışması başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da başlatılan çalışmanın ardından Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Ahmetli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılıç ile birlikte şehit ailesini ziyaret etti. Şehit anne ve babasının ellerinden öpen Başkan Ergün'ün selamlarını ileten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Şehit aileleri bizim başımızın tacı. Sizler için ne yapsak azdır. Sizlere, Cengiz başkanımızın selamını getirdik. Başkanımızın talimatıyla yolda çalışma başlattık. Bayram öncesi de sizi ziyaret ederek elinizi öpmek istedik” dedi. Yol çalışması nedeniyle memnuniyetini dile getiren Şehit Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik'in babası Mehmet Çelik de Cengiz başkanımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından eller semaya açıldı. Şehit Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik'in ruhuna ithafen dualar okundu. Okunan duaların ardından Öztozlu, şehidin anne ve babasına Türk bayrağı hediye etti.