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Manisa'da bayramlaşma törenleri yasaklandı

Kurban Bayramında Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak önlemlere ilişkin Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Valilik Brifing Salonunda toplantı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mesut Eser ve ilgili müdürlerin katıldığı toplantıda, Kurban Bayramında Covid-19 kapsamında alınacak tedbirler görüşülürken toplantıda bayramlaşma törenlerinin yasaklanması kararlaştırıldı.


Vali Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıda, yaşanan Covid-19 vaka artışları ve artışlara karşı alınacak tedbirler görüşülürken, Kurban Bayramı süresince salgının yayılmaması amacıyla alınacak önlemler görüşüldü. Toplantıda Kurban Bayramını pandemi koşullarına uygun bir şekilde geçirmenin önemine değinen Vali Yaşar Karadeniz, “Covid-19 salgını sebebiyle bu Kurban Bayramında toplu bayramlaşma törenleri ile bayram namazı sonrası camilerde gerçekleştirilen bayramlaşmaları yasakladık. Bununla birlikte vatandaşlarımızdan bayram tebriklerini mümkün olduğunca telefon aracılığıyla yapmalarını, özellikle yaşlılarımızın sağlığını korumak amacıyla bayram ziyaretine gidilmemesi, ziyaretlerin zorunlu olması durumunda ise maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak ziyaretlerin kısa tutulmasını tavsiye ediyoruz. Hem Manisalı hemşirelerimizin hem de tüm ülkemizin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

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