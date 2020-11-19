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Manisa'da bir yılda traktör kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti

Manisa’da son bir yılda meydana gelen traktör kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.

Manisa'da son bir yılda meydana gelen traktör kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı. Traktör kazalarının önlenmesi amacıyla harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gezici Traktör İstasyonu'nda sürücülere güvenlik ve bakım konularında bilgilendirme yaptı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk alanındaki karayollarında son bir yıl içerisinde tarım araçlarının karışmış olduğu 59 trafik kazasında 8 kişinin öldüğü, 90 kişinin de yaralandığı bildirildi. Traktörlerin karışmış olduğu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ile ilgili olarak yapılan incelemelerde teknik eksikliklerden dolayı kazaya karışmış olabilecekleri bildirilirken, 24 traktörün ise muayenesinin olmadığı, bakımlarının zamanında yaptırılmadığı ve sürücülerin traktör kullanımında güvenlik kurallarına uymadığı tespit edildi.



Traktör kazalarını en aza indirmek için harekete geçildi


Traktör kazalarından kaynaklı meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek, muayene ve bakımların zamanında yaptırılması amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı, TÜVTÜRK ekipleriyle iletişim kurdu. Yapılan ortak çalışmalar sonrasında "Gezici Traktör İstasyonu" oluşturularak Selendi ilçesinde 64 traktörün muayenesi yaptırıldı. Muayene istasyonunda traktör sürücülerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla traktör kullanımında güvenlik kuralları, traktör bakımları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

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