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Manisa'da kayalıklardan düşen genç kız hayatını kaybetti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü 2. sınıf öğrencisi Meltem Sezer (20), kız arkadaşıyla birlikte manzarayı izlemek için Kayadibi Mahallesi'ndeki kayalıklara çıktı. Dengesini kaybederek kayalıklardan düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı olayı öğrenen arkadaşları hastaneye akın ederken, Sezer'in cenazesinin otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.


Meltem Sezer'in İzmir'de ikamet ettiği öğrenildi.

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