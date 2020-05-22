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Manisa'da korona virüs denetimleri

Manisa’da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere, pazar yerlerindeki esnafa, toplu taşıma araçları ve şahıslara toplam 25 bin 164 TL para cezası kesildi.

Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere, pazar yerlerindeki esnafa, toplu taşıma araçları ve şahıslara toplam 25 bin 164 TL para cezası kesildi.


Manisa'da korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada tedbirler kapsamında; 808 berber, kuaför, güzellik salonu, 124 işletme, 304 ticari taksi ve durağı, 37 pazar yeri, 561 toplu ulaşım aracı olmak üzere toplam bin 834 denetim yapıldı. Denetimlerde kuralları ihlal edenlere toplam 25 bin 164 TL cezai işlem uygulandı.

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