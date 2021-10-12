İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, S.B. yönetimindeki 45 KB 0989 plakalı kamyonet, Buldan-Sarıgöl istikametinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarptı.


Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.