Manisalı çocuklar Pette ile eğlenecek

Manisa'da PTT'nin tarihini ve yaptığı çalışmaları eğlenceli bir dille aktaran “Kerem Eser ile Pette Yollarda” isimli oyun 9 Aralık Pazar günü Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezinde çocuklarla buluşacak.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi "Kerem Eser ile Pette Yollarda" isimli çocuk tiyatrosuna ev sahipliği yapacak. PTT'nin tarihini ve yaptığı çalışmaları eğlenceli bir dille aktaran oyun, çocukların ücretsiz katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. 9 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek tiyatro gösterisi 15.00 ve 17.00'de olmak üzere iki kez sahnelenecek. Temel konusu arkadaşlık olan bir hikaye çerçevesinde, miniklere eğlenceli ve kaliteli zaman geçirme imkanı sunacak.