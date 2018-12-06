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Minik Ömer'e Büyükşehir eli

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, geçtiğimiz aylarda soluk borusuna fındık taneleri kaçan minik Ömer’i evinde ziyaret ederek, ailesinden son durumu hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, geçtiğimiz aylarda soluk borusuna fındık taneleri kaçan minik Ömer'i evinde ziyaret ederek, ailesinden son durumu hakkında bilgi aldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi yaptığı hizmetlerin yanında, sosyal belediyecilik anlayışı ile de çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı hizmetlere ek olarak yaptığı ziyaretler ile de vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, geçtiğimiz aylarda soluk borusuna kaçan fındık taneleri dolayısıyla rahatsızlanarak yürüme, konuşma ve hareket zorluğu çeken Ömer Yasir Şahin'i evinde ziyaret ederek, ailesinden son durumu hakkında bilgi aldı. Devam eden tedavi süreci hakkında aileden bilgi alan Ustamehmetoğlu ve Akbaş, ailenin bir ihtiyacının olup olmadığını sordu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğunun bilgisini veren Talip Akbaş, aileye tedavi sürecinde sağlık hizmetleri açısından yardımcı olabileceklerini kaydetti.



Fizik tedavi desteği


Minik Ömer Yasir'in babası İbrahim Şahin, minik Ömer'in fizik tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, fizik tedavi desteği alması gerektiğini belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak minik Ömer Yasir Şahin'e fizik tedavi desteği verebileceklerini belirterek, ilgili uzman hekime aile ile iletişim kurması ve tedavi sürecine destek olunması talimatını verdi. Olabilecek bir durumda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman ailenin ve minik Ömer'in yanında olduğunu belirten Talip Akbaş, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ise ihtiyaç halinde her zaman Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarında olduklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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