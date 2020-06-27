İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muradiye yüzme havuzu haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisi yüzme havuzu, normalleşme sürecinde korona virüs tedbirlerine uyularak haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı.


Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisi yüzme havuzu 18 Haziran Perşembe günü itibariyle haftanın 7 günü saat 09.00 - 16.00 arasında hizmet vermeye başladı. Normalleşme süreci kapsamında açılan havuzda tüm hijyen ve bu konuda açıklanan kurallara uyuluyor. Tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken; antrenörler gözetiminde havuza gelenlerin ateşi ölçülerek el dezenfektesi yapılıyor. Maskeler havuz güvertesinde çıkarılıyor. Hizmet alan kişilere dolaplar kullandırılmıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.