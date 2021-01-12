Önce sepetli motosikleti, sonra kasayı çaldılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde sepetli motosiklet çalıp, bir işletmeden çelik kasa hırsızlığı yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sart Mahallesi civarında devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, üzeri kapalı şekilde yük taşıyan şüphelendikleri plakasız sepetli motosikleti durdurmak istedi. Fakat üzerinde 2 kişi bulunan sepetli motosiklette bulunanlar dur ikazına uymayıp, kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu bağ arasında izini kaybettiren şüpheli şahıslar, motosikleti Sart Mahallesi Bloklar mevkiinde bırakıp kaçtı.

Motosiklet ve çelik kasa çalıntı çıktı

Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin yaptığı çalışmada sepetli motosikletin plakasının 45 SC 2747 plakalı motosikletin Çaltılı Mahallesi'nden, motosikletin sepetinde bulunan örtü altındaki çelik kasanın ise bir işletmeden çalındığını tespit etti. Çalışmasını genişleten ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, saklandıkları yeri belirledi. Jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheliler H.A. (18) ve İ.Ö.'yü (29) saklandıkları otelde yakaladı.

Sepetli motosiklet ve çelik kasa sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.