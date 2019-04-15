(Özel) Liseliler harçlıklarıyla Hümeysa'nın yüzünü güldürdü

Manisa'da lise öğrencileri, harçlıklarından artırdıkları parayla odasını baştan aşağı yeniledikleri 8 yaşındaki Hümeysa'nın yüzünü güldürdü. Maddi imkansızlık sebebiyle oda takımı olmayan Hümeysa'nın odasına kavuşmasını sağlayan lise öğrencileri, Hümeysa'nın mutluluğuna ortak oldu.

Manisa Yunusemre Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri 6 yıldır maddi durumları iyi olmayan ailelerin çocuklarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Hasan Türek Anadolu Lisesi onur kurulu öğrencilerinin hazırladığı ve bu sene 12'ncisi düzenlenen ‘Hayalimin Anahtarı' projesi kapsamında, 8 yaşındaki Hümeysa Kır yeni odasına kavuştu. Onur kurulu başkanı olan İngilizce öğretmeni Nüket Belge öncülüğünde, 2'inci sınıf öğrencisi olan Hümeysa Kır'a ulaşan öğrenciler, ailenin yaşadığı Şehzadeler ilçesine bağlı Şehitler Mahallesindeki eve gitti. Hümeysa Kır'ın annesi Derya Kır tarafından kapıda karşılanan lise öğrencileri, yanlarında getirdikleri eşyalar ile Hümeysa'nın odasını baştan aşağıya yeniledi. Boyası yapılan odanın, perdeleri takıldıktan sonra da mobilya takımları alınan Hümeysa'nın kendine ait güzel bir oda hayali gerçek oldu.

Oda hayalinin gerçekleşmesinden habersiz olan Hümeysa, hazırlıkların tamamlanmasının ardından öğrenim gördüğü Akşemsettin İlkokulu'ndan alındı. Lise öğrencileri, Hümeysa'yı evde bekledi. Bu sırada eve geldiğinde lise öğrencilerini karşısında gören Hümeysa şaşkınlık yaşadı. Daha sonra gözleri kapatılan Hümeysa, odasına getirildi. Gözleri açılan Hümeysa gördüğü manzara karşısında, ne yapacağını şaşırdı. Mutluluğu yüzüne yansıyan Hümeysa, yeni odasının yanında kendisine getirilen hediyelerle birlikte mutluluğu iki kat daha arttı. Hümeysa, liseli ağabey ve ablalarına teşekkür etti.

Hümeysa'nın annesi Derya Kır, “Çok heyecanlıyım. Arkadaşının odasını çok beğenmişti. Benim de bir odam olsun diye düşünüyordu. Hayalinin gerçekleşmesi öyle başladı. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Hasan Türek Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Emirhan Yağdıran, projede yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “İki haftadan uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyoruz. Nüket hocayla birlikte giderek mağazalarda eşyaları seçtik. Ben ve arkadaşlarımız bu konuda çok heyecanlıyız. Arkadaşlarımla birlikte Hümeysa'nın odasını düzenlemeye ve düzmeye yardımcı olduk. Çok sevinçli ve mutluyuz” diye konuştu.

Hasan Türek Anadolu Lisesi Onur Kurulu Başkanı Nüket Belge de, öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi. Belge, şöyle devam etti: “Hayalimin anahtarı projesini yaklaşık 6 yıldır yapıyoruz. Bugün 12'ncisini gerçekleştirmek üzere Hümeysa'nın odasındayız. Çok büyük yatırımlar yapmadan öğrencilerimizin harçlıkları ile bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu konuda öğrencilerimize, velilerimize, okul aile birliğimize ve okul idarecilerimize teşekkür ediyorum. 12'nci projeyi yapıyorum ve hiç zorlanmadan çok kısa bir sürede bu projeyi gerçekleştiriyorum. Burs alan öğrencilerim gelip, hocam ben bursumun yarısını bu projeye vermek istiyorum, ya da gün içerisinde bugünkü yemek harçlığımı bu projeye vermek istediğini söylüyor. Bu proje de bir çocuğa oda kazandırıyoruz ama en büyük kazancımızda öğrencilerimizin yaşadığı heyecan diye düşünüyorum. Çünkü öğrencilerim iyilik yapmak için o kadar canla başla çalışıyorlar ki bu duyguları gerçekten sözlerle ifade etmem mümkün değil”.

Okul Müdürü Mustafa Örnek ise insanlara yardım etme duygusunu sürekli canlı tutabilmek için yaptıkları projelere yenisini ekleyeceklerini ifade etti. Örnek, “Bugün bizim için mutlu bir gün. Hasan Türek Anadolu Lisesi Onur Kurulu'nun organize ettiği 'Hayalimin Anahtarı' projesinin 12'ncisini bugün Hümeysa ile gerçekleştirdik. Hayalimin Anahtarı, 12'nci çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirdi. Günümüzde bütün insanların, herkesin almak derdinde olduğu bir zaman da bizim öğrencilerimiz fedakarlık yaparak vermeyi hedeflediler. Verme duygusunu pekiştirmek anlamında onur kurulumuzun yaptığı bu çalışmayı tebrik ediyor ve arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.