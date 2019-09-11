Personele ‘E-Belediye Bilgi Sistemi' projesi eğitimi verildi

Heyet, öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'yu ziyarette bulundu. Programın devamında Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) Konferans Salonu'nda MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi personellerine proje tanıtıldı ve eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Bilgi İşlem Dairesi heyeti, E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi'ni tanıtmak ve eğitimini vermek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesine geldi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı Kemal Atasoy ve Analiz Uzmanı Engin Ordu, öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette, E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi hakkında Öztozlu'ya bilgi verildi. Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, böyle bir sistemin çok faydalı olacağını belirterek teşekkürlerini iletti.

Personellere proje anlatıldı

Programın devamında heyet, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) Konferans Salonu'na geçti. E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi Eğitimi'ne Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Burak Aslay, MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Müdürler, MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi personelleri katıldı. Burada konuşma yapan İç İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı Kemal Atasoy, belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlem süreçlerini elektronik ortamda yapabilmelerini ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulmasını sağlayacak bir proje olduğuna değindi. Toplamda 61 modülden oluşan projenin 43'ü İçişleri Bakanlığı, 18'i ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanacak. E-Belediye Bilgi Sistemi'yle beraber, belediyelerin kendi içinde, diğer belediye ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik ortamda kesintisiz yazışma yapması, ihtiyaç olan verilere tek noktadan sağlanacak entegrasyonlarla ulaşması, hizmetlerin E-Devlet Kapısı'na taşınarak zaman ve mekandan bağımsız hizmet sunma, yönetme ve hizmet alması imkanı sağlanacak. Bu sistemle beraber, belediyelerin kendi bütçelerinden temin ettikleri yazılım lisansları, sistem donanımları ve entegrasyonların önüne geçileceği ve yılda en az 2 Milyar Lira kaynak tasarrufu sağlanacağı belirtildi.

Büyükşehir hediye takdiminde bulundu

Atasoy'un konuşmasının ardından Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Sibel Alkın, Ankara'dan gelen heyete Büyükşehir Belediyesi adına hediye takdiminde bulundu. Atasoy'un ardından söz alan Analiz Uzmanı Engin Ordu, MASKİ ve Büyükşehir personellerine E-Belediye Bilgi Sistemi'yle ilgili eğitim verdi.