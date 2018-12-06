Salihli OSB'de istihdam rekoru kırıldı

Tarıma dayalı fabrikaların ağırlıkta olduğu ve her geçen gün büyümeye devam eden Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Aralık-2018 itibari ile en yüksek istihdam sayısına ulaşıldığı öğrenildi. Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, 1. etap Organize Sanayi Bölgesinde 46 firmanın üretim yaptığını, faaliyette olan firmalarda ise toplam 3 bin 263 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Duygu, “İstihdam edilen kişilerin bin 275'i bayan personelden oluşurken gıda üretimi yapan bir firmamızda yaklaşık bin kişi istihdam edilerek şimdiye kadar bu seviyeyi geçen ilk firma olmuştur. 1. Etap'ta inşaatı devam eden firmalarımızın inşaat çalışmalarını tamamlayıp üretime geçmesi ve 2. Etap OSB'nin de faaliyete geçmesi ile birlikte istihdam sayısının 7 bin 500 - 8 bin arasında olması beklenmektedir. Bölge istihdamına katkıda bulunan tüm firmalarımıza teşekkür eder çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.