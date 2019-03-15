Sarıgöl'de altı mahalleye düğün salonu

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, Dindarlı Mahallesinde yapımına başlanan çok amaçlı düğün salonunun temel atma törenine katıldı.

'Altı mahallemize çok amaçlı düğün salonu'

Temel atma töreninde bir konuşma yapan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ilçenin altı mahallesine daha çok amaçlı düğün salonu yapacaklarını belirterek, "İlçemizde ne varsa mahallelerimizde de aynısı olacak. Dindarlı'daki vatandaşlarımız düğün, sünnet ve mevlit gibi törenlerini kapalı düğün salonunda yapma imkanlarına sahip olacak. Temelini attığımız düğün salonu 750 metrekare kapalı alanda olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca, Bereketli, Afşar, Baharlar, Yeniköy, Şeyhdavutlar mahallelerimizdeki çok amaçlı düğün salonlarımızın da ihalesi yapıldı. Bu tesislerin maliyeti 4 milyon 404 bin 984 TL'ye mal olacak. Yeni yapılacak olan altı adet çok amaçlı düğün salonlarımızın iki yıl içerisinde tamamlanması planlandı. Mahallelerimiz rahata kavuşacak. Bu ayın 20'sinde de Afşar Mahallemizde çok amaçlı düğün salonumuzun temelini atacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından dua eşiliğinde Dindarlı Mahallesi düğün salonunun temeli kurban kesilerek Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Mahalle Muhtarı Mustafa Gençeli ve davetlilerle birlikte atıldı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, temel atma törenine katılan çocukları da unutmadı. Çocukları öperek top dağıtan Başkan Selçuk'a mahalle halkı da büyük ilgi gösterdi.

Dindarlı Mahalle Muhtarı Mustafa Gençeli de yapılan hizmetlerden dolayı Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a teşekkür etti.