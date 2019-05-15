Sarıgöl'de Gençlik Haftası kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Gençlik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Sarıgöl Kent Meydanında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen ilk törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım tarafından çelenk konuldu. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Törene katılan ilçe protokol ve öğrenciler birlikte Sarıgöl Şehitler anıtına kadar yürüdü.

Şehitler Anıtındaki törenin ardından Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi tarafından sahneye uyarlanan tek perdelik "Töre" adlı oyun sergilendi.

Törene Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.