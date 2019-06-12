Sarıgöl'de tarım işçilerinin ücretleri belirlendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2019 yılı tarım işçi ücretlerini belirlemek için toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda tarım işçilerinin ücretleri belirlendi.

Sarıgöl Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen işçi ücretleri belirleme toplantısına Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Vergi dairesi Başkanı Faruk Sakallı, Sarıgöl SGK Şube Başkanı Niyazi Kara, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, Sarıgöl ve mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, üretici temsilcileri ve dayıbaşı temsilcisi katıldı.

2019 yılı ücretleri belirlendi

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, belirlenen işçi ücretlerinin bir yıl süreli olduğunu belirten Ülgen, "2019 yılı tarım işçilerin ücretleri yaptığımız toplantı sonunda karara bağlandı. Buna göre sofralık yaş üzüm iç piyasa ücretleri şu şekilde oldu; Üzüm kesimi 70 TL, üzüm selesi çekme 105 TL, üzüm kasalama 80 TL, Üzüm kasalarını kamyona yükleme 144 TL, Üzüm bandırma işçiliği 144 TL, üzüm bağlarını örtü işçiliği 105 TL. Üzüm seçme, uç kesme, yaprak açma için 80 TL. Bu ücretlere ayrıca işçi başına dayıbaşılara ek 6 TL ödeme yapılacak." dedi.

Kadınların saat ücreti 12, erkeklerin 15 TL

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bir tarım işçisinin günlük çalışma saatinin 8 saat olarak belirlendiğini belirterek, "Üzüm bağlarında çalışan tarım işçileri günlük sekiz saat ile çalışması belirlendi. Bunun bir saati dinlenmeye ayrıldı. Yevmiye dışı çalışan kadın işçilerin saati 12 TL, erkek işçilerin saati 15 TL olarak karara bağlandı." dedi.