Şehidin adının verildiği parkı tahrip ettiler

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve salı günü (dün) gerçekleşen Aralık ayı meclis toplantısında şehit Uzman Çavuş Ali Şahin isminin verildiği park, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Turgutlu Belediyesi tarafından Kurtuluş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve dün gerçekleşen meclis toplantısında şehit Uzman Çavuş Ali Şahin isminin verildiği parka kendini bilmez kişi ya da kişilerce zarar verildi. Parkın içerisinde bulunan aydınlatmalar ile havuz çevresindeki taşlar kırılırken, mahalleli yaşanan olaya tepki gösterdi.

Parkta açıklama yapan Kurtuluş Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı İbili, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, “Belediye Başkanımız Turgay Şirin, mahalle sakinlerimizin talebini yerine getirmiş, mahallemizdeki atıl olan alanı çok güzel bir parka dönüştürmüş, vatandaşlarımıza sosyal alan kazandırmıştı. Geçen gün gerçekleştirilen meclis toplantısında da ismini şehit Uzman Çavuş Ali Şahin olarak koydu. Bu gelişmeden çok mutlu olduk, gururlandık. Ancak akabinde aldığımız haber üzerine parka gittik. Maalesef parkın aydınlatma lambaları kırılmış, havuz kenarındaki taşlar kırılmış parka zarar verilmiş. Yazık, çok yazık. Gerçekten üzüldük. Yaşanmaması gereken bir olayı mahalle sakinleri olarak yaşadık. Bunu yapan ve yapanları kınıyorum" dedi.

"Yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değil"

Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de hem parkın şehit ismi alması hem de bir kamu yararına olan hizmetin karalanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Başkan Şirin, “Daha dün akşam bu parka şehidimiz Ali Şahin'in ismini verdik ve ölümsüzleştirdik. Akabinde parkın aydınlatma lambalarının kırıldığını, havuz kenarındaki taşların kırıldığı, çimlerine zarar verildiğini öğrendik. Çok üzüldük. Burada aziz şehidimize saygısızlık edenleri kınıyorum. Kamu malına zarar verenleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Biz vakit kaybetmeden ekiplerimizle birlikte mevcut alanda yenilemeyi gerçekleştireceğiz. Bu noktada değerli muhtarımıza da hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Turgutlu hepimizin. Yapılan hizmetlerimizin hepsi vatandaşlarımız için. Korumak, kollamak, geleceğe bırakmak hepimizin görevidir. İnşallah aziz şehidimiz Ali Şahin'in ismini yaşatacağımız parkımızı en iyi şekilde mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Kimse bizim değerlerimizi yıkamaz, hiçbir gerekçe bu yapılanı haklı gösteremez. Hizmetlerimizi gölgeleyemez, kamu zararı oluşturamaz. Yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değil. Bu noktadaki üzüntümüzü tarif edemeyiz; bizler mezbelelik bir alanı nasıl güzelleştirdiysek yine el ele verir en iyisini yine mahallelimizin hizmetine sunarız” diye konuştu.