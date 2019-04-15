Şehzadeler zabıtası Ahmet İlhami için seferber oldu

Şehzadeler Belediyesi zabıtası, yaşamını sürdürebilmesi için kök hücre nakli olması gereken 2 yaşındaki Ahmet İlhami Sezer'e umut olabilmek adına, kök hücre bağışında bulundu. Uygun donör bulunabilirse küçük Ahmet İlhami hayata tutunacak.

Yaşamını sürdürebilmek için kök hücre nakli olması gereken Manisalı 2 yaşındaki Ahmet İlhami'ye uygun kök hücre bulunması için Manisalılar seferber oldu. Sosyal medya üzerinden vatandaşlara çağrıda bulunan baba Barış Sezer, “Oğlum Ahmet İlhami AML lösemisi. 9 Eylül Üniversitesi'nde tedavi görüyor. Maalesef uygun ilik (kök hücre) bulunamadı. 10 dakikanızı ayırıp Kızılay'a giderek kök hücre donörü olur musunuz? Belki de Ahmet İlhami'nin kahramanı siz olursunuz. Ben bunu herkes paylaşsın diye değil, herkes donör olsun diye söylüyorum. Lütfen donör olun” sözleriyle yardım istemişti.

Baba Sezer'in bu çağrısına Şehzadeler Belediyesi Zabıtası, duyarsız kalmadı. Bir grup zabıta memuru yaşamını sürdürebilmesi için kök hücre nakli olması gereken, Ahmet İlhami'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.