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Selendi protokolü halkla bayramlaştı

Manisa’nın Selendi ilçesinde Selendi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.


İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Selendi Kaymakam vekili Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Bugün bir aradayız. Bu özel günler bizim dinimizin kültürümüzün imanımızın vatan sevgimizin nişaneleri. Bizi biz yapan manevi değerlerimizi dosta düşmana karşı göstermeliyiz. Bu günlerin alelade bir gün haline getirilmemesi gerekir. Bürokratik bir toplantı olarak değerlendirilmesi yanlış olur. Müslüman bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak vatan sevgisini imandan bilen bir milletiz. Bu özel günler bizim kardeşliğimizin, beraberliğimizin güçlü kılan müstesna günlerdir. İnşallah bu bayram sonrasında da bu manevi güzel iklim, bu gök kubbenin altındakilere ziyaret eden ve birbirimizi her zaman düşünürüz. Kardeşliğimizin değerini kaybetme gibi bir lüksümüz yok onun için bayramlar bizim kardeşliğimizin pekiştiği özel günlerdir. Buda bize umut veriyor, mutluluk veriyor, bizler mutlu oluyoruz. Mutlu olacağız ki bayramları coşku ile yaşayalım. Bizde bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz bizlere bu vatanı zor şartlarda bırakan tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyor kurban bayramınızı kutluyorum." dedi.


Bayramlaşma törenine Selendi Kaymakam vekili Kemal Duru, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, AK Parti İlçe Başkan yardımcısı İsmail Yıldız, MHP İlçe Başkan yardımcısı Mehmet Karabulut, CHP İlçe Başkanı Selim Kurt, İYİ Parti İlçe Başkanı Tevfik Gülmez, şehit aileleri ve gaziler ile kurum müdürleri, polis, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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