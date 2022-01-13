Selendi Kaymakamlığı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Selendili 111 Eren Manisa'da" projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Selendi ortaokullarında öğrenim gören 111 öğrenci ilçeden servislerle hareket ederek il merkezinde bulunan Şehzadelerpark ve Çanakkale Müzesi ziyaretlerinin ardından 2017 yılında Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı 'Kesişme: İyi Ki Varsın Eren' sinema filmini izledi.

Kaymakam Ali Yıldırım, "Projeyle birlikte öğrencilerimiz ilimizi tanırken müze ziyaretleri ile tarihimizi öğrenme ve kültürel değerlerimizi yerinde görme fırsatını buldu. Kesişme: İyi ki varsın Eren filmiyle hayatıyla ve vatan sevgisi ile örnek olan Şehit Eren Bülbül'ü daha iyi tanıdık. Kesişme: İyi ki varsın Eren sinema filmi için ilçemiz öğrencilerine imkan sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, proje kapsamında öğrencilerimizin ulaşım ve ağırlanmasını sağlayan Selendi Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederim." dedi. Öğrenciler de proje için kurumlara teşekkür etti.