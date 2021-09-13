Soma'da kurtuluş coşkusu meydana sığmadı

Manisa'nın Soma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen törende Soma Belediye Başkanı Ali Tulup duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa'nın Soma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cengiz Topel Meydanında düzenlenen törende Soma Belediyesi Halk Oyunları ekibi kurtuluş mücadelesinde Darkaleli kadınların yaptıkları fedakarlıkları yaptıkları canlandırmayla anlattı. İzleyenlere duygu dolu anlar yaşatan canlandırma nedeniyle Soma Belediye Başkanı Ali Tulup gözyaşlarını tutamadı.

Törende ayrıca Soma Şüheda Mehteri ekibi de mehteran gösterisi sundu. Gösterilerin ardından geçiş töreni düzenlendi.

Törene Soma Kaymakamlığını vekaleten Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Küçük, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım, İYİ Parti İlçe Başkanı Vehpi Çiçek, kurum ve kuruluş amirleri ile dernek yöneticileri, öğrenciler ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.