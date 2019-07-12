'Superior Seedless' üzümde hasat ve ihraç tarihleri belirlendi

Manisa ve Denizli'de yetişen, önemli bir ihracat potansiyeline sahip olan ‘Superior Seedless' üzüm çeşidinde hasat, toplama ve ihraç tarihleri belirlendi. 19 Temmuz'da kesimine başlanacak olan üzümler 20 Temmuz'da ihraç edilmeye başlanacak.

Manisa Tarım ve Orman il Müdürü Metin Öztürk ‘Superior Seedless' çeşidi üzümde hasadın başlayacağını duyurdu. Öztürk yaptığı açıklamada, “Önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip olan 'Superior Seedless' üzüm çeşidinin hasat ve ihraç tarihlerinin belirlenmesi, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri'nin katılımlarıyla kurulan komisyon tarafından belirlenmektedir. Klimakterik yani ‘koparıldıktan sonra olgunlaşmaya devam eden türler' olmayan üzümün erken hasat edilmesi, ürünün ihracatında sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Stratejik bir çeşit olan üzümün hasat ve olgunluk indisi oldukça önem arz etmektedir. Bu kriterleri belirlemek amacıyla Manisa'nın Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ilçeleri ile Denizli'nin Buldan bölgelerindeki bağlar gezilmiş, bölgeyi temsil eden 11 adet bağdan numune alınmış, alınan numuneler Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analiz edilmiştir. Analiz sonuçları İzmir Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir İl Zirai Karantina Müdürlüğü ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin temsilcilerinin bugün katıldığı toplantıda ‘Superior Seedless' çeşidi için hasat, toplama ve ihraç tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 19 Temmuz tarihinde kesimine, 20 Temmuz tarihinde de ihracatına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.