TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Bayburt Özel İdarespor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, 2. hafta maçında evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Süleyman Soyutürk, Erdi Abdulmecit Sayar, Oğuzhan Yazır
Turgutluspor: Numan, Ozan (Okan dk. 76), Emre, Sarper, Erdoğan, Marvin, Hakan (Emir dk. 76), Burak, Nuri, Yiğit, Hamit
Bayburt Özel İdarespor: Zülküf, Ömer (Tarık dk. 74), Sefa, Onur (Ali Aydemir dk. 74), İbrahim, Emre (Selim dk. 89), Ömer Faruk (İlker dk. 46), Uğur, Uğur Mustafa, (Mehmet Ali dk. 89 ?), Ömer Esenkaya
Goller: Sarper (dk. 44) (Turgutlu), Uğur Mustafa (dk. 75), Emre (dk. 83) (Bayburt)
Sarı Kartlar: Yiğit, Emre, Hakan, Nuri (Turgutlu), Sefa, İbrahim Alan (Bayburt)