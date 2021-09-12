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TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Bayburt Özel İdarespor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, 2. hafta maçında evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Yedi Eylül


Hakemler: Süleyman Soyutürk, Erdi Abdulmecit Sayar, Oğuzhan Yazır


Turgutluspor: Numan, Ozan (Okan dk. 76), Emre, Sarper, Erdoğan, Marvin, Hakan (Emir dk. 76), Burak, Nuri, Yiğit, Hamit


Bayburt Özel İdarespor: Zülküf, Ömer (Tarık dk. 74), Sefa, Onur (Ali Aydemir dk. 74), İbrahim, Emre (Selim dk. 89), Ömer Faruk (İlker dk. 46), Uğur, Uğur Mustafa, (Mehmet Ali dk. 89 ?), Ömer Esenkaya


Goller: Sarper (dk. 44) (Turgutlu), Uğur Mustafa (dk. 75), Emre (dk. 83) (Bayburt)


Sarı Kartlar: Yiğit, Emre, Hakan, Nuri (Turgutlu), Sefa, İbrahim Alan (Bayburt)

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