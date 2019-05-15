Turgutlu'nun kadın futbol takımı 2. Lig yolunda

Lig Yükselme Grubu ilk maçında 19 Mayıs günü sahasında İstanbul ekibi Dudulluspor'u ağırlayacak. Kendi grubunda çıktığı 10 maçın 10'unu da gol yemeden galibiyetle kapatan Turgutlu Belediyespor, yükselme grubundaki maçlarını da kazanıp 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

TFF Kadınlar 3. Ligi 6. grupta oynadığı 10 maçı da gol yemeden galibiyetle kapatan Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 2. Lig yolunda yükselme grubu maçlarına çıkıyor. 19 Mayıs Pazar günü saat 12.00'da Irlamaz Sosyal Tesisleri'nde İstanbul ekibi Dudulluspor ile karşılaşacak olan Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı, oynayacağı maçlar sonrasında şampiyon olarak 2.Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Kadın futbolcuları grup maçlarında başarılar dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Belediyespor Kadın Futbol Takımımız Türkiye'de kalesinde gol göremeyen tek takım unvanına sahip. 4 takımın mücadele edeceği Kadınlar 3. Lig Yükselme Grubu maçlarında kızlarımızın şampiyon olarak 2. Lig'e yükseleceğine inanıyorum. 19 Mayıs Pazar günü saat 12.00'da Irlamaz Sosyal Tesislerinde İstanbul ekibi Dudulluspor ile karşılaşacak olan Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımımıza başarılar diliyor, bayram coşkusunu yaşayacağımız o günde taraftarlarımızı takımımıza destek için tribüne davet ediyorum” dedi.