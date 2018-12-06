Turnuvanın şampiyonu Yunusemre Belediyesi oldu

Manisa'da Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 26 kurumun katıldığı Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda Yunusemre Belediyesi şampiyon oldu.

Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası tamamlandı. Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvalarda 26 kurum kıyasıya mücadele etti. Final müsabakası Yunusemre Belediyesi ile Devlet Hastanesi arasında oynandı. Sahadan 7-1'li galibiyetle ayrılan Yunusemre Belediyesi, turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Müftülüğü yenen Ahmet Yesevi oldu. Turnuvaya ilk defa bu yıl katılan Manisa Gazeteciler Cemiyetine ise centilmenlik ödülü verildi.

Turnuva sonunda Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, şampiyon Yunusemre Belediyesine kupasını takdim etti. Tüm takımların kazandığını söyleyen Irgatoğlu, mücadele eden tüm takımları tebrik ettiğini söyledi. Irgatoğlu, şöyle devam etti: “Memur Sen'in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ı anmak ve sporu desteklemek, sporun birlik ve beraberlik üzerindeki etkisini kullanarak kurumlar arası diyaloğu, paylaşımı sağlamak, sevgi ve arkadaşlık duygularını pekiştirmek amacıyla böyle bir etkinlik organize ettik. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Bize yakışanı yaparak dostluk ve kardeşlik içerisinde tüm maçları tamamladık. Mehmet Akif İnan ağabeyimizin anısına yakışır bir turnuva olduğu içinde çok mutluyuz. Şampiyon olan Yunusemre Belediyesini de tebrik ediyoruz”

Manisa Genç Memur-Sen Başkanı Orhan Güzel de turnuvanın hazırlanmasında paydaş olan ve destek veren kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.