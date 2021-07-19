Uyuşturucu yapımında kullanılan maddelerle yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kadının evinde jandarma tarafından yapılan aramada 300 gram koyu renkte madde ve 60 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma neticesinde, ilçeye bağlı Süleymanlı Mahallesinde bugün sabah saat 06.00'da şüpheli S.G. (42)'nin ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Adli Makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada evin çeşitli bölümlerinden uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 gram koyu renkte madde ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 60 kapsül sentetik ecza hapı tespit edilerek el konuldu. Şüpheli kadın S.G. alınan ifadesinin ardından karakoldan serbest bırakıldı.