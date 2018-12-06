Vali Deniz, Alaşehir'de Sera OSB'sinin yapılacağı araziyi inceledi

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir'de bulunan Manisa Valisi Ahmet Deniz ile birlikte jeotermal enerjiden faydalanarak Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanan Kemaliye Mahallesi'ndeki arsayı gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Deniz'e ziyaret ve incelemeleri sırasında Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk, Alaşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tarık Memiş, Zafer Kalkınma Ajansı yetkilileri ile diğer ilgililer eşlik etti. Arsa incelemesinin ardından Gürsu Mahallesinde Maspo Jeotermal Firmasını ziyaret eden Vali Deniz ve beraberindekiler firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Deniz ve beraberindekiler daha sonra Alaşehir Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması amacıyla Alaşehir'deki bir otelde yapılan toplantıya katıldı.