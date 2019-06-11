Vali Deniz'den çevre vurgusu

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan ve personeli, Dünya Çevre Günü Etkinlikleri kapsamında Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Doğayı korumanın, insanlarda çevre bilinci ve farkındalık oluşturmanın önemini belirten Vali Ahmet Deniz, “Doğayı kullanma ve koruma konusunda herkesin bilinçlenmesi gerekli. Çocuklarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması bizlerin bugün oluşturacağı ortak çevre bilinci ile mümkün. Biz Manisalılara bu konuda en iyi örnek kendini doğaya adayan, Manisa'yı yeşillendirmek için çabalayan Ahmeddin Carlak yani Manisa Tarzan'ı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için bütün kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ve basın yayın organlarıyla birlikte çaba sarf etmeli, iş birliğini güçlendirmeliyiz.” dedi.

Ziyarette, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye çapında düzenlemiş olduğu “Geri Dönüştürülebilir Atık Yarışmasında” 2'nci olan Salihli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emrah Solak ve Proje Koordinatörü Pınar Özyurter tarafından projeyle ilgili Vali Ahmet Deniz'e bilgi verildi.

Vali Ahmet Deniz, Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kendisini ziyaret eden çocuklara, çevre bilincini anlatan çeşitli hediyeler verdi.