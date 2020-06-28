İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekillerini ve il yönetimini ağırladı

Geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa İl Teşkilatı ve milletvekillerini ağırladı.


AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal ile AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve yönetimi, Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vali Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri sebebiyle AK Parti Milletvekillerine, İl Başkanı Hızlı'ya ve yönetime teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.