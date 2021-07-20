Vali Karadeniz itfaiye ekipleriyle bayramlaştı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile birlikte Kurban Bayramı'nın ilk gününde görevi başında çalışmalarını sürdüren İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerini ziyaret ederek; görevli personelle bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerini ziyaret etti. Nöbetçi personelle bayramlaşan heyet, gün içerisinde yaşanan itfai olaylara ilişkin bilgiler aldı. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, günün ilk saatlerinde meydana gelen olaylar, araç, ekipman ve personel sayısı hakkında konuklara bilgiler verdi. Görevli personeller nezdinde ailelerinin de bayramını kutlayan heyet, hatıra fotoğrafı çektirerek, bayram ziyaretini sonlandırdı.