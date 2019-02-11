Yeşilyurt hizmetlerden memnun

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde hayata geçirdiği 10 milyon TL'lik alt yapı çalışmaları kapsamında kilit parke taş döşemesine de başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe genelindeki altyapıları yenileyerek vatandaşları sağlıklı sistemlerle tanıştırmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bu kapsamda, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ne 40 kilometrelik kanalizasyon hattı döşedi. Bununla birlikte 23 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasını da yarılayan MASKİ, üstyapıyı yenilemek için kilit parke taş çalışmasına başladı. Mahalleye ayrıca bir buçuk kilometre yağmur suyu hattı da yapılarak taşkın sorunu ortadan kaldırıldı. Hayata geçirilen altyapı hizmetlerine 10 milyon TL yatırım yapıldı.

MASKİ'nin yapmış olduğu hizmetler ile vatandaşların çok rahat ettiğini belirten Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Bilgi, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın mahallemiz için verdiği sözler tek tek yerine getiriliyor. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımız döşendi. İçme suyu hattı çalışmamız devam ediyor. Şimdi de kilit parke taş döşeme çalışması başladı. Alt ve üstyapımız yenileniyor. Bu hizmetlerden çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.