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Yunusemre Meclisi'nde 15 madde karara bağlandı

Yunusemre Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste 15 madde karara bağlandı.


Yunusemre Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yunusemre Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Dilşat Ulaş, güzel bir Ramazan ayını geride bıraktıklarını belirterek meclis üyelerinin Ramazan Bayramını kutladı. 15 maddenin karara bağlandığı meclis toplantısında gündem maddeleri arasında 2019 yılı Katı Atık Yönetim Sistemi (KAYSU) ücret tarifesi raporlarının görüşülmesi de vardı. KAYSU ücret tarifesinin belirlenmesi için sevk edildiği komisyonlarda görüşülmesine devam edilmesi kararlaştırıldı.

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