Yunusemre'de park ve bahçeler yaza hazırlanıyor

İlçede çalışmalarını aralıksız sürdüren Yunusemre Belediyesi, ilçede park ve bahçeleri yaza hazırlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar vatandaşların takdirini kazanırken; çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, binlerce çiçeğin toprakla buluşturulduğunu söyledi. Başkan Çerçi açıklamasında, “İlçemizde park ve bahçelerde, mesire alanları ve meydanlarımızda çevre düzenlemesi ve çimlendirme çalışmalarımızı hızlandırdık. Yaz aylarında ilçemizin yeşil ve rengarenk olması için mesai harcıyoruz. Belirli bir program dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.