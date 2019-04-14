Anaokulu öğrencilerinden örnek davranış

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, topladıkları mavi kapaklarla aldıkları tekerlikli sandalyeleri Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü'ne hediye etti.

Kızıltepe'de eğitim veren Sabiha Gökçen Anaokulu öğrencileri, topladıkları mavi kapaklarla tekerlekli sandalye aldı. Öğrenciler, aldıkları tekerlekli sandalyeleri Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü'ne hediye etti. Konu ile ilgili okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Eko-okul eylem planımızda yer alan pet şişe yarışmasında en çok kapaklı pet şişe toplayan yıldızlar sınıfımızı bölge şampiyonu Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı ile şampiyonluk kahvaltısıyla ödüllendirdik. Geleceğimiz olan çocuklarımızda farkındalık oluşturmak adına topladığımız pet şişelerle aldığımız tekerlekli sandalyeyi derneğe hediye ettik. Yarışmaya ilgi gösteren tüm Sabiha Gökçen Anaokulu velilerine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Dernek başkanı Yusuf Taşkın'a ve tüm takıma 2. Lig'de başarılar dileriz" denildi.