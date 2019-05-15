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Eve giren 2 metrelik yılan paniğe neden oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde eve giren yaklaşık 2 metrelik yılan korkuya neden olunca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde eve giren yaklaşık 2 metrelik yılan korkuya neden olunca itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler, yakaladığı yılanı doğaya bıraktı.


Nusaybin Yeni Turan Mahallesi Poyraz Sokak üzerindeki Mehmet İsa Yıldız'a ait evin oturma odasına giren yaklaşık 2 metrelik yılan çocukları tarafından fark edildi. Odada serili yastıkların arkasına giren yılanı gören ev sakinleri korkuyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine eve gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin Arama Kurtarma ekipleri, tutacakla yılanı yakalayarak daha sonra doğaya bıraktı.

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