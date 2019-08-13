Jandarma ekipleri Mardin'in huzur ve güvenliği için çalışıyor

Mardin İl Jandarma Komutan Yardımcısı, Jandarma Albay Uğur Kandemir kurban bayramında görevi başında olan jandarma personeli ile birlikleri ziyaret ederek bayramlaştı. Mardin'de huzur ve güvenin tesisi için görevi başında olan jandarma ile bayramlaşan Jandarma Albay Uğur Kandemir, Kızıltepe, İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri ile Demirkan Petrol yol kontrol uygulamasına katılarak sürücülerle bir araya geldi.

Jandarma Albay Uğur Kandemir Derik Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan personel ve Polis Özel Hareket ekiplerini de ziyaret ederek bayramlarını kutlayıp, vatandaşın huzuru ve güvenliği için çalışan güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.