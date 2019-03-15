Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan göreve başladı

Mardin'in Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Aslan görevine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Sarı, "Yeni göreviniz hayırlı olsun Kızıltepe ilçemizde eğitim- öğretim kalitesini tecrübe ve birikiminizle artıracağınıza inanıyorum. İl Milli eğitim olarak sizlerin yanınızdayız. Tekrar tebrik eder başarılar dilerim" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçede çocukların en iyi şekilde yetişmesi için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.