İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe polisi vatandaşları Türkçe ve Kürtçe uyarıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan getirilen sokağa çıkma sınırlamasına uymaları konusunda vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe uyarılarda bulunuyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan getirilen sokağa çıkma sınırlamasına uymaları konusunda vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe uyarılarda bulunuyor.


Vatandaşların bir arada bulunmaması amacıyla Cumhuriyet Meydanındaki banklar geçtiğimiz gün kaldırıldı. Ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma sınırlamasına uymaları konusunda zırhlı polis aracından Türkçe ve Kürtçe anonslar yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.