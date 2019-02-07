Kızıltepe'de 2 No'lu Göçmen Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, göçmenlere yönelik birinci basamak sağlık ve danışmanlık hizmeti veren Kızıltepe 2 No'lu Göçmen Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı Sıhhat Projesi kapsamında Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak Mardin Göç İdaresi'nin verilerine göre yaklaşık 25 bin Suriyeli vatandaşa en kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunmak için Kızıltepe 2 No'lu Göçmen Sağlığı Merkezi hizmete girdi. Açılışa Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hidayet Bakaç, Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan, Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cihat Adın, Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şefi Ayşegül Bilgiç, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Merkezde temel sağlık hizmetleri kapsamında poliklinik muayene hizmetleri, ÇEKÜS izlemleri, aşı uygulamaları, gebe izleme, kanser taramaları ve diğer koruyucu-geliştirici sağlık hizmetleri sunulacak. Merkezde 1 doktor, 3 hemşire, 1 danışman, 1 tercüman ve 1 hizmetli personel hizmet verecek.