Mardin kapanmanın ikinci gününde hayalet kente dönüştü

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'da başladı. Tam kapanmanın ikinci gününde kısıtlamadan muaf olanların dışında cadde ve sokakların boş kaldı. Mardin hayalet kente dönüşürken vatandaşların kısıtlamaya uydukları görüldü. Emniyet müdürlüğü ekipleri ise şehrin belirli bölgelerinde oluşturdukları kontrol noktaları ile denetimlerini sürdürdü.